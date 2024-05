Rali de Portugal começou a acelerar em Baltar

Esta quinta-feira os pilotos iniciaram o dia com o "shakedown" em Baltar, numa especial que serviu para as últimas afinações e não contou para efeitos de classificação.Segue-se a cerimónia de partida em Coimbra, que antecederá a superespecial da Figueira da Foz, a única classificativa agendada para o primeiro dia.Na sexta-feira, as equipas enfrentam oito especiais, com dupla passagem por Lousã, Arganil, Góis e Mortágua, num total de 129,84 quilómetros cronometrados.O Rali de Portugal é a quinta de 13 provas do calendário de 2024.O belga Thierry Neuville (Hyundai i20), com 86 pontos, chega como líder da classificação, seguido do britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris), seis pontos atrás.