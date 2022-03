Russos falham Rali Serras de Fafe e Felgueiras por falta de pneus

Segundo um comunicado da organização, os dois pilotos, que conduzem Skoda Fabia, "não conseguiram quem lhes fornecesse/vendesse pneus e outro material, além de toda a logística necessária à sua participação na ronda de abertura do Europeu".

Dos três russos que estavam inscritos, apenas Dmitri Feofanov (Ford Fiesta) vai poder participar, uma vez que a licença desportiva que possui está registada na Letónia.

Gryazin já venceu quatro provas do European Rally Championship (ERC), que este ano tem competições em Portugal -- o Rali Serras de Fafe, Felgueiras, Cabreira e Boticas e o Azores Rallye -, a última na Letónia em 2021, tendo sido segundo do campeonato em 2018.

As informações foram prestadas ao clube Demoporto, que organiza a prova inaugural do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), que vai ser disputada entre sexta-feira e domingo, demonstrando os efeitos em torno do desporto da investida militar da Rússia em solo ucraniano.

Em 01 de março, a Federação Internacional do Automóvel (FIA) anunciou que as equipas russas e bielorrussas estão proibidas de participar em competições internacionais, com os pilotos em nome individual sujeitos a um código de conduta específico, segundo o qual não correrão sob a bandeira, hino e cores relativas à Rússia.

A Rússia lançou na madrugada de 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que causou pelo menos 406 mortos e mais de 800 feridos entre a população civil e provocou a fuga de mais de dois milhões de pessoas para os países vizinhos, segundo os mais recentes dados da ONU.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas a Moscovo.