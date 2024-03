Thierry Neuville é o primeiro líder do Rali Safari

O piloto belga Thierry Neuville (Hyundai i20) assumiu hoje a liderança do Rali Safari, no Quénia, ao vencer a superespecial de abertura da terceira de 13 rondas do Campeonato do Mundo.

Neuville gastou 3.19,9 minutos para cumprir os 4,84 quilómetros, deixando o estónio Ott Tänak (Hyundai i20) a apenas uma décima de segundo, com o finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris), campeão em título, na terceira posição, a oito décimas.



O piloto belga chega a esta prova na liderança do Mundial, com mais três pontos do que o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris), que hoje foi apenas o sexto classificado.



“Vai ser uma prova difícil. Temos de cruzar os dedos para ver se desta vez chegamos ao fim sem problemas técnicos e sem cometer erros”, comentou Thierry Neuville, que desistiu em duas das últimas três edições da prova africana.



Na sexta-feira, disputa-se a primeira etapa completa, com 127,58 quilómetros cronometrados.