Minifloresta japonesa criada no Algarve

Criada num terreno entre a Associação de Proteção à Rapariga e à Família e a Natiawaky, esta nova minifloresta japonesa conta com o apoio da iniciativa "Operação Montanha Verde", do Zoomarine.





Já foram plantadas mais de 120 mil árvores autóctones na região.



Esta minifloresta Miyawaki contou com voluntários, alunos do 1º ciclo e do ensino superior, que se juntaram, na Quinta do Meloal em Estói, com o objetivo de promover a biodiversidade, a regeneração natural dos solos e a eficiência no consumo de água.