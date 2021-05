A jornada de Portugal na primeira fase do Europeu

A primeira partida de Portugal será frente à Hungria, no dia 15 de junho. A equipa portuguesa vai jogar na casa do adversário, em Budapeste. Os magiares chegaram à prova através de play-off, repetindo a fase de grupos com Portugal e defrontando depois França e Alemanha.É à partida a seleção que tem menos hipóteses de passar o que faz da Hungria a que tem menos a perder neste grupo F. Não apresenta tantas individualidades como as outras três seleções mas tem jogadores de grade qualidade.A baliza está guardada por Peter Gulácsi, do RB Leipzig, tendo ainda Willi Orbán, Adám Szalai na frente e o prodígio Dominik Szobszlai, agora também no RB Leipzig. Um outsider que as melhores seleções terão de ter em conta.Quatro dias depois da Hungria, vai chegar a hora de defrontar a Alemanha. Novamente, Portugal vai jogar no terreno do adversário. A partida vai ser jogada em Munique contra a campeã do mundo de 2014. Nos últimos três anos, a equipa treinada por Joachim Low (vai sair no fim do Europeu) não tem apresentado o melhor futebol, tendo sido inclusivamente eliminada na fase de grupos do Mundial de 2018, algo inédito na Mannschaft.

Foto: Ronald Wittek - EPA







A qualidade abunda pelo que é difícil nomear apenas um jogador. Neuer e Leno na baliza. Uma defesa com Sule, Klostermann, Rudiger e o veterano Matts Hummels (regressa a convocatórias da Alemanha). Uma linha média com Toni Kroos, Kai Havertz, Kimmich, Gundongan e Goretzka. E um ataque “apenas” com Timo Werner, Serge Gnabry, Leroy Sané e Thomas Muller.Apesar do menor fulgor na forma a Alemanha é sempre favorita a vencer todas as competições em que está inserida. Portugal não vence os alemães desde 2000, desde o mítico hat-trick de Sérgio Conceição em pleno europeu.Desde essa altura, Portugal já defrontou a Alemanha pelo menos quatro vezes e perdeu todos os jogos (Mundial 2006, Euro 2008, Euro 2012 e Mundial 2014). Fernando Santos vai querer quebrar o enguiço contra uma das seleções contra quem Portugal tem um dos piores históricos. Será que vai dar para repetir Estugarda e Feyenoord?





Na última jornada do Grupo F, Portugal vai repetir a final do Euro 2016. De regresso a Budapeste, Portugal vai defrontar a França, campeã do mundo em 2018. Uma seleção contra a qual Portugal tem jogado várias vezes nos últimos anos, com o único triunfo acontecer em Saint-Dennis, na final de boa memória para os portugueses.Na Liga das Nações, Portugal empatou em Paris e deixou-se derrotar em Lisboa, cenário que não quer repetir neste Europeu.

Foto: Christphe Petit Tesson - EPA







Tal como a Alemanha, Didier Deschamps também tem muita qualidade ao dispor. De destacar, o regresso de Karim Benzema. A estrela do Real Madrid foi banida por Deschamps há seis anos apôs um escândalo que envolveu o colega Valbuena mas o selecionador voltou a abrir a porta ao avançado de 33 anos.Na baliza, Hugo Lloris. Na defesa, grandes nomes como Raphael Varane, Lenglet, Kimpembe, Benjamin Pavard ou Lucas Hernández. Na linha média, a França conta com o polivalente N’Golo Kanté, Rabiot e Paul Pogba. À frente, Kylian Mbappé é a figura de destaque, juntando-se ainda Antoine Griezmann, Kingsley Coman, Olivier Giroud e Dembelé (para além de Benzema).Um verdadeiro grupo da morte que terá de ser encarado com seriedade e muita concentração. Qualquer erro pode custar a Portugal a passagem aos oitavos de final e a consequente luta para manter o título de campeão europeu.