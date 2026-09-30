"A seu tempo direi a verdade". Cristiano Ronaldo bate com a porta ao estágio da seleção e deixa Copenhaga

Cristiano Ronaldo oficializou esta quarta-feira a saída do estágio de quatro jogos da seleção nacional para a Liga das Nações.





Em comunicado, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) confirmou a decisão do jogador e explicou que a preparação dos próximos encontros “prosseguirá nos termos previstos, com os restantes 24 convocados”.



“Toda a comitiva mantém o foco absoluto nos próximos compromissos”, pode ler-se.





Ronaldo comunicou a decisão de que vai falhar os jogos com Dinamarca e Noruega, logo após uma conversa com o presidente da FPF, Pedro Proença.



