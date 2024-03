Amorim diz que Sporting está em silêncio após derrota em Itália e focado no Boavista

"Agora, estamos focados no Boavista, uma equipa que subiu nos últimos jogos. E o campeonato está tão competitivo que basta às vezes duas vitórias para subir muito na classificação. Vem com um bocadinho mais de tranquilidade nesse aspeto", disse Rúben Amorim, na antevisão ao jogo com o Boavista.

O técnico `leonino` falava em conferência de imprensa de antevisão ao encontro de domingo, em que a formação `verde e branca`, que lidera a I Liga, vai receber no Estádio José Alvalade os `axadrezados`, atuais nonos classificados.

"É uma equipa que mudou o sistema a partir do jogo com o Sproting de Braga e está a jogar mais ou menos no mesmo sistema que nós. Tem o [Salvador] Agra a viver um bom momento, o Bozenik, um jogador sempre muito perigoso, e o Bruno Lourenço, que, não sendo um extremo, é um jogador, digamos, com a mesma ideia do Pote [Pedro Gonçalves], um médio que joga mais na frente e com muito boa qualidade de finalização", acrescentou o treinador do Sporting.

Rúben Amorim confirmou a ausência de Pedro Gonçalves nos próximos jogos devido a uma lesão muscular contraída na quinta-feira, no momento em que marcou o golo diante da Atalanta (derrota por 2-1), tal como Edwards, que falha o próximo encontro também por problemas físicos. Ao mesmo tempo, referiu que Morita está apto para jogar frente à equipa `axadrezada`.

Sobre o desempenho do guarda-redes Franco Israel, que tem sido titular da baliza do Sporting devido à ausência de Adán, por lesão, Rúben Amorim disse estar satisfeito com o rendimento do uruguaio:

"Ele tem vindo a crescer e tem vindo a fazer mais jogos esta época. O António [Adán] teve um azar e ele surgiu como natural substituto na baliza. Tem-se comportado muito bem, cada vez melhor com a bola nos pés, já fez grandes defesas. E, com a Atalanta, esteve muito, muito bem", disse o técnico.

O desentendimento entre Gyokeres e Diomande depois de o Sporting sofrer o primeiro golo frente à Atalanta foi desvalorizado por Amorim.

"As características deles provocam essas situações. Eu acho que são boas. E também volto a dizer que, se fosse eu, faria pior depois de sofremos um golo aos 40 segundos [da segunda parte]", disse Rúben Amorim, retirando importância ao desentendimento entre os dois jogadores.

O Sporting, líder da I Liga de futebol, com 62 pontos e menos um jogo, recebe no domingo, às 20:30, o Boavista, nono classificado, com 28 pontos, em jogo que será arbitrado por António Nobre, da Associação de Futebol de Leiria.