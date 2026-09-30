"Bomba". Como a imprensa internacional vê a saída de Ronaldo do estágio da seleção
A imprensa internacional reagiu com enorme espanto ao abandono de Cristiano Ronaldo do estágio da seleção, em Copenhaga, após a aparente rutura com o selecionador Jorge Jesus.
A imprensa espanhola, com grande foco no jornal Marca, destaca a cronologia e a origem da controvérsia, sublinhando que a tensão atingiu o ponto de rutura em Oslo, onde Ronaldo foi suplente não utilizado contra a Noruega, e explodiu após as declarações de Jorge Jesus, em Copenhaga, na antevisão da partida com a Dinamarca. A Marca escreve em título: "Cristiano rompe o silêncio e explica o seu abandono da concentração".
Bombazo: ¡¡¡Cristiano abandona la concentración de Portugal!!!— MARCA (@marca) September 30, 2026
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No Reino Unido, a ESPN faz referência ao facto de Ronaldo ter decidido sair imediatamente após o treinador assumir publicamente que ele começaria novamente no banco de suplentes contra a Dinamarca.
BREAKING: Cristiano Ronaldo has confirmed he has left the Portugal nation team camp 🚨 pic.twitter.com/zQVFUVfmRp— Sky Sports News (@SkySportsNews) September 30, 2026
Em França, o L'Équipe questiona se este polémico abandono, em Copenhaga, significa o fim definitivo da carreira internacional pela seleção nacional de Cristiano Ronaldo, e avalia o impacto que este abandono poderá ter na harmonia do balneário português para o resto da Liga das Nações.
Le psychodrame continue > https://t.co/7kKETzL6YQ— L'Équipe (@lequipe) September 30, 2026
Alors que son sélectionneur Jorge Jesus avait annoncé une heure plus tôt, en conférence de presse, sa participation à l'entraînement, Ronaldo a quitté le stade de Copenhague avant l'entraînement de veille de match du Portugal,… pic.twitter.com/SjzCfnh3ax
No Brasil, a CNN Brasil escreve que Cristiano Ronaldo "pegou nas malas e foi embora" após a conferência de imprensa de Jorge Jesus. Segundo a publicação o craque tomou "a decisão de deixar a concentração da seleção nacional", acrescentando que "a seu tempo dirá toda a verdade", revelando aos portugueses as razões que motivaram sua decisão. Também a Sportv destaca o caso de Ronaldo na Seleção Nacional.
CRISTIANO RONALDO ABANDONA CONCENTRAÇÃO DE PORTUGAL! 👀🇵🇹— sportv (@sportv) September 30, 2026
Cristiano Ronaldo compareceu ao estádio Parken, em Copenhague, mas deixou o local após a coletiva de Jorge Jesus, antes do último treino de Portugal para o duelo contra a Dinamarca. É a terceira atividade seguida que o… pic.twitter.com/i5AmhQPpUm