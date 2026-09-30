"Bomba". Como a imprensa internacional vê a saída de Ronaldo do estágio da seleção

"Bomba". Como a imprensa internacional vê a saída de Ronaldo do estágio da seleção

A imprensa internacional reagiu com enorme espanto ao abandono de Cristiano Ronaldo do estágio da seleção, em Copenhaga, após a aparente rutura com o selecionador Jorge Jesus.

Rui Alexandre Mendes - RTP / Adicionar como fonte informativa
Paulo Novais - EPA

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A notícia domina as manchetes desportivas globais e é classificada como uma verdadeira "bomba" no futebol internacional.

A imprensa espanhola, com grande foco no jornal Marca, destaca a cronologia e a origem da controvérsia, sublinhando que a tensão atingiu o ponto de rutura em Oslo, onde Ronaldo foi suplente não utilizado contra a Noruega, e explodiu após as declarações de Jorge Jesus, em Copenhaga, na antevisão da partida com a Dinamarca. A Marca escreve em título: "Cristiano rompe o silêncio e explica o seu abandono da concentração".



No Reino Unido, a ESPN faz referência ao facto de Ronaldo ter decidido sair imediatamente após o treinador assumir publicamente que ele começaria novamente no banco de suplentes contra a Dinamarca.

O Guardian e a Sky Sports detalham o ambiente de "reunião de crise" que se vivia na comitiva e realçam o contraste entre o discurso inicial de Jorge Jesus, que negava o desentendimento, e a atitude drástica do capitão de abandonar o estádio Parken rumo ao seu jato privado.


Em França, o L'Équipe questiona se este polémico abandono, em Copenhaga, significa o fim definitivo da carreira internacional pela seleção nacional de Cristiano Ronaldo, e avalia o impacto que este abandono poderá ter na harmonia do balneário português para o resto da Liga das Nações.


No Brasil, a CNN Brasil escreve que Cristiano Ronaldo "pegou nas malas e foi embora" após a conferência de imprensa de Jorge Jesus. Segundo a publicação o craque tomou "a decisão de deixar a concentração da seleção nacional", acrescentando que "a seu tempo dirá toda a verdade", revelando aos portugueses as razões que motivaram sua decisão. Também a Sportv destaca o caso de Ronaldo na Seleção Nacional. 




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