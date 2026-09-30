"Bomba". Como a imprensa internacional vê a saída de Ronaldo do estágio da seleção





Bombazo: ¡¡¡Cristiano abandona la concentración de Portugal!!!

https://t.co/egn2yfiTv1 — MARCA (@marca) September 30, 2026



No Reino Unido, a Ronaldo ter decidido sair imediatamente após o treinador assumir publicamente que ele começaria novamente no banco de suplentes contra a Dinamarca. No Reino Unido, a ESPN faz referência ao facto de





Guardian e a Sky Sports detalham o ambiente de "reunião de crise" que se vivia na comitiva e realçam o contraste entre o discurso inicial de Jorge Jesus, que negava o desentendimento, e a atitude drástica do capitão de abandonar o estádio Parken rumo ao seu jato privado.



BREAKING: Cristiano Ronaldo has confirmed he has left the Portugal nation team camp 🚨 pic.twitter.com/zQVFUVfmRp — Sky Sports News (@SkySportsNews) September 30, 2026

Em França, o L'Équipe questiona se este polémico abandono, em Copenhaga, significa o fim definitivo da carreira internacional pela seleção nacional de Cristiano Ronaldo, e avalia o impacto que este abandono poderá ter na harmonia do balneário português para o resto da Liga das Nações. e adetalham o ambiente deque se vivia na comitiva e realçam o contraste entre o discurso inicial de Jorge Jesus, que negava o desentendimento, e a atitude drástica do capitão de abandonar o estádio Parken rumo ao seu jato privado.Em França, ode Cristiano Ronaldo, e avalia o impacto que este abandono poderá ter na harmonia do balneário português para o resto da Liga das Nações.





Le psychodrame continue > https://t.co/7kKETzL6YQ



Alors que son sélectionneur Jorge Jesus avait annoncé une heure plus tôt, en conférence de presse, sa participation à l'entraînement, Ronaldo a quitté le stade de Copenhague avant l'entraînement de veille de match du Portugal,… pic.twitter.com/SjzCfnh3ax — L'Équipe (@lequipe) September 30, 2026

No Brasil, a CNN Brasil escreve que Cristiano Ronaldo "pegou nas malas e foi embora" após a conferência de imprensa de Jorge Jesus. Segundo a publicação o craque tomou "a decisão de deixar a concentração da seleção nacional", acrescentando que "a seu tempo dirá toda a verdade", revelando aos portugueses as razões que motivaram sua decisão. Também a Sportv destaca o caso de Ronaldo na Seleção Nacional.



CRISTIANO RONALDO ABANDONA CONCENTRAÇÃO DE PORTUGAL! 👀🇵🇹



Cristiano Ronaldo compareceu ao estádio Parken, em Copenhague, mas deixou o local após a coletiva de Jorge Jesus, antes do último treino de Portugal para o duelo contra a Dinamarca. É a terceira atividade seguida que o… pic.twitter.com/i5AmhQPpUm — sportv (@sportv) September 30, 2026



No Brasil, aescreve que Cristiano Ronaldo "pegou nas malas e foi embora" após a conferência de imprensa de Jorge Jesus. Segundo a publicação o craque tomou "a decisão de deixar a concentração da seleção nacional", acrescentando que "a seu tempo dirá toda a verdade", revelando aos portugueses as razões que motivaram sua decisão. Também a Sportv destaca o caso de Ronaldo na Seleção Nacional.





A imprensa espanhola, com grande foco no jornaldestaca a cronologia e a origem da controvérsia, sublinhando que a tensão atingiu o ponto de rutura em Oslo, onde Ronaldo foi suplente não utilizado contra a Noruega, e, em Copenhaga, na antevisão da partida com a Dinamarca. A Marca escreve em título: