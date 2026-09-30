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"A seu tempo direi a verdade". Cristiano Ronaldo confirma saída do estágio da seleção
Cristiano Ronaldo confirmou, nas redes sociais, a decisão de abandonar o estágio liderado por Jorge Jesus, depois da polémica em torno do papel do jogador na seleção portuguesa. "A seu tempo direi a verdade a todos os portugueses", escreveu o capitão no Instagram.
(Em atualização)
Cristiano Ronaldo oficializou a saída do estágio de quatro jogos da seleção nacional para a Liga das Nações.
Em comunicado, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) confirmou a decisão do jogador e explicou que a preparação dos próximos encontros “prosseguirá nos termos previstos, com os restantes 24 convocados”.
“Toda a comitiva mantém o foco absoluto nos próximos compromissos”, pode ler-se.
“Toda a comitiva mantém o foco absoluto nos próximos compromissos”, pode ler-se.
Ronaldo comunicou a decisão de que vai falhar os jogos com Dinamarca e Noruega, logo após uma conversa com o presidente da FPF, Pedro Proença.
“Agora é tempo de desejar boa sorte a Portugal e a todos os meus companheiros de equipa, sem exceção”, acrescentou.
A história do diferendo
Depois deste episódio e de uma primeira conversa com o técnico, o jogador decidiu, no entanto, faltar à sessão de trabalhos, em Malmo, e regressar ao hotel, onde terá treinado no ginásio, de acordo com a FPF.
O caso motivou, inclusivamente, a chegada antecipada de Pedro Proença ao estágio da seleção nacional.
As palavras não foram bem recebidas por Cristiano Ronaldo, que voltou a abandonar o grupo antes do início do treino, pelo segundo dia consecutivo, na véspera do duelo com a Dinamarca.
A história do diferendo
A quezília com o técnico da equipa lusa, com quem já se cruzou no Al Nassr, teve origem na vitória do último domingo (2-1), frente à Noruega.
O jogador foi titular na primeira partida, mas não terá gostado de não ser opção durante o último jogo e saiu insatisfeito logo após o apito final, faltando ao habitual agradecimento aos adeptos presentes em Oslo.
Depois deste episódio e de uma primeira conversa com o técnico, o jogador decidiu, no entanto, faltar à sessão de trabalhos, em Malmo, e regressar ao hotel, onde terá treinado no ginásio, de acordo com a FPF.
O caso motivou, inclusivamente, a chegada antecipada de Pedro Proença ao estágio da seleção nacional.
Esta quarta-feira, Jorge Jesus esclareceu, por duas vezes, que o desentendimento estaria resolvido e que não passava de uma frustração do jogador por não ter participado no encontro com os nórdicos.
"Eu posso prometer o que eu quiser. Eu sou o treinador (...) Nunca nenhum jogador vai mudar as minhas ideias como treinador", assegurou na conferência de antevisão.
As palavras não foram bem recebidas por Cristiano Ronaldo, que voltou a abandonar o grupo antes do início do treino, pelo segundo dia consecutivo, na véspera do duelo com a Dinamarca.
O capitão da equipa das 'quinas' deixou o Estádio Parken, em Copenhaga, numa carrinha, com dois membros da FPF, e ficou a aguardar a chegada do avião privado, que decolou de Madrid às 19h30 (18h30 em Portugal continental).
Cristiano Ronaldo deverá abandonar a capital dinamarquesa nas próximas horas.
Cristiano Ronaldo deverá abandonar a capital dinamarquesa nas próximas horas.
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