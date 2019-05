Carlos Coutada lança seleção sub-20 no Mundial

A seleção nacional está entre as favoritos a suceder à Inglaterra vencedora em 2017.



Na Polónia Hélio Sousa comanda uma equipa com muita experiência que depois da conquista do Euro sub-17 e do Euro sub-19, quer vencer o Mundial sub-20.



A fasquia está alta para a geração de 99 que faz sonhar o futebol português, numa competição com ausentes de peso, que não conseguiram o apuramento para a Polónia, entre elas a campeã do mundo Inglaterra, o pentacampeão Brasil, a Espanha, e a Sérvia campeã em 2015.



Esta é a 12.ª participação da seleção lusa que se estreou à quarenta anos e foi campeã mundial em 1989 e 1991.



O vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Carlos Coutada, traça as expetativas lusas para a competição, em declarações ao jornalista da Antena 1, Horácio Antunes.



