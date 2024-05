Euro sub-17. Portugal defronta a França a pensar nos "quartos"

Portugal e França medem forças na segunda-feira em partida a contar para o Euro U17. A partida será transmitida ao vivo às 18:30 no, RTP 1.Portugal vai para o confronto depois de vencer por 4-1 a Inglaterra (Europeu Sub-17 2024), enquanto França superou a Espanha com uma vitória por 1-0.

Os comandados de João Santos precisam apenas de um empate frente à França para garantir a qualificação e o primeiro lugar do Grupo D.



O selecionador português João Santos, na antevisão do encontro com os gauleses, afirmou: “Esta é aquela equipa em que se facilitarmos um bocadinho, podemos ter amargos de boca. Não os queremos, estamos alerta e desconfiados sempre. Temos que ter mais fome do que os franceses no jogo, porque queremos continuar a ganhar e a discutir jogo a jogo”.

Apuram-se para os quartos de final, marcados para 29 e 30 de maio, os dois primeiros classificados de cada grupo em competição. As meias-finais jogam-se dia 2 de junho e a final está agendada para dia 5.



Nesta altura Portugal lidera o grupo com seis pontos, seguido de Inglaterra e França com três cada e Espanha ainda sem qualquer ponto.

Em jogo decisivo para o apuramento as contas são fáceis de fazer:





O histórico nos encontros anteriores entre os conjuntos mostra que portugueses e franceses encontraram-se vinte e três vezes, com a seleção de França em vantagem: 15 vitórias, contra 5 vitórias de seleção de Portugal.



No Europeu sub-17 o histórico mostra cinco jogos entre as duas equipas, com 3 vitórias para França, 2 empates e 0 vitórias para Portugal.



O último encontro entre as equipas terminou com um empate, 1-1. Perspetiva-se uma partida equilibrada, com ambas as equipas a ter capacidade para sair com a vitória.





Seis vezes campeão de sub-17, Portugal ficou integrado no grupo teoricamente mais forte da fase final, em conjunto com a recordista de títulos – a Espanha, com nove -, além de outras duas seleções que também já ergueram o troféu.



- Vencer a França;- Empatar com a França;- Perder com a França por um golo de diferença e a Inglaterra vencer a Espanha;- Perder com a França por dois golos de diferença (mas tendo marcado golos durante o jogo) e a Inglaterra vencer a Espanha;- Perder com a França e a Inglaterra não vencer a Espanha (neste caso passaria a França em primeiro);- Perder com a França por dois golos de diferença (não tendo marcado golos durante o jogo) e a Inglaterra vencer a Espanha (neste caso passaria a Inglaterra em primeiro);- Perder com a França por três golos e a Inglaterra vencer a Espanha (neste caso passaria a Inglaterra em primeiro);- Perder com a França por quatro golos de diferença e a Inglaterra vencer a Espanha.