Euro2024. Portugal procura surpreender a Eslováquia

Após quatro vitórias, a seleção nacional chega à quinta jornada no comando do Grupo J com 12 pontos, mais dois do que os eslovacos, segundos classificados, e mais cinco que o Luxemburgo, terceiro, posição que já não dá acesso ao próximo Campeonato da Europa, a decorrer no próximo ano na Alemanha.Novo triunfo, desta vez em Bratislava, deixa Portugal ainda mais líder do agrupamento e com hipóteses mais fortes de poder festejar o apuramento já em outubro, antes da dupla jornada final agendada para novembro.O médio Rúben Neves, lesionado, ficou de fora dos eleitos para o jogo de hoje.O jogador dos sauditas do Al Hilal foi o atleta excluído pelo selecionador Roberto Martínez da lista de 23 divulgada pela UEFA, uma baixa que já tinha sido adiantada pelo técnico espanhol na conferência de imprensa de antevisão, apesar do médio, de 26 anos, ter estado presente no relvado durante os primeiros 15 minutos do derradeiro treino.Por outro lado, o guarda-redes José Sá, do Wolverhampton, que sentiu um desconforto no pé direito, tendo sido a única baixa no apronto em Bratislava, entra nas contas para o desafio de hoje.Com a vitória na Islândia (1-0) em junho, Martínez igualou o feito que pertencia a António Oliveira, na qualificação para o Euro1996, com quatro vitórias seguidas no arranque do Grupo 6.A seleção portuguesa vai atuar pela terceira vez na sua história na Eslováquia, somando uma vitória e um empate em Bratislava, sempre em jogos de apuramento para fases finais de grandes competições.No primeiro embate de sempre entre as duas nações, em 1998, Portugal venceu na capital da Eslováquia, por 3-0, no apuramento para o Euro2000, e, em 2005, no caminho para o Mundial2006, as duas seleções ficaram empatadas (1-1).O Eslováquia-Portugal está agendado para as 19h45 em Lisboa, no Estádio Nacional, em Bratislava, e terá arbitragem do sueco Glenn Nyberg.Três dias depois, na segunda-feira, Portugal recebe no Algarve o Luxemburgo.