"Ia convocar Ronaldo", revela Jorge Jesus





Bernardo Silva a capitão





Com o adeus de Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, aos 32 anos e com 115 jogos, passa a ser o novo capitão de Portugal, seguido do também médio Bruno Fernandes, com 97, e do defesa central Rúben Dias, com 84.











(Com Lusa) “O Bernardo é um jogador com muita experiência, com muita qualidade, que está numa boa fase no Real Madrid. É titular numa das melhores equipas do mundo”, enalteceu Jorge Jesus.

“Tudo aquilo que se passou não me interessa. Claro que pensava convocá-lo. Pensava conversar com ele. Ele decidiu que era a hora de abandonar a seleção e mais tarde ou mais cedo isso tinha de acontecer. Ele achou que este era o melhor momento para sair”, afirmou Jorge Jesus, na Cidade do Futebol, em Oeiras.O avançado Cristiano Ronaldo, de 41 anos, anunciou na quinta-feira a retirada da seleção portuguesa de futebol, através de um vídeo divulgado nas suas redes sociais, na véspera de serem conhecidos os convocados para os últimos dois jogos da fase de grupos da Liga das Nações.“Foi-me comunicado depois do vídeo que fez. Até aí não tinha conhecimento de nada. Eu ia sempre ficar na história do Cristiano Ronaldo pela sua saída na seleção. Se não fosse agora, poderia ser na próxima convocatória. Eu ia sempre ficar ligado a isso. Só se ele continuasse a jogar depois de 2030”, referiu o treinador de 72 anos, garantindo: “Não há mágoa nenhuma”.De resto, o técnico foi perentório quanto ao que sucedeu: "Estou consciente que não fiz nada para isto pudesse ter acontecido. Tomei uma decisão a pensar apenas na minha equipa. Se calhar apressei as coisas, mas não me sinto culpado de nada".