João Félix continua ausente dos treinos de Portugal

Em novo apronto na Cidade do Futebol, em Oeiras, subiram ao relvado principal 24 dos 25 jogadores às ordens do selecionador Fernando Santos, que, em comparação a quarta-feira, viu o grupo reduzido, face à dispensa de Pepe, devido a problemas físicos.

Sem convocar ninguém para o lugar do central, Fernando Santos dividiu o grupo em dois, efetuando trabalhos com bola nos primeiros 15 minutos, abertos à comunicação social, enquanto os três guarda-redes fizeram trabalho específico junto de uma baliza.

Concluídas quatro jornadas da Liga das Nações, Portugal está no segundo posto do Grupo A2, com sete pontos, depois de ter superado a Suíça (4-0) e a República Checa (2-0), em Lisboa, ter empatado com a Espanha (1-1), em Sevilha, e perdido perante os helvéticos (1-0), em Genebra.

A Espanha é quem lidera a poule, com oito pontos, enquanto a República Checa é terceira, com quatro, e a Suíça última, com três.

No sábado, o encontro entre checos e lusos tem início marcado para as 19h45 (em Lisboa), na Eden Arena, em Praga, e será arbitrado pelo sérvio Srdjan Jovanovic. Na última ronda, marcada para terça-feira, Portugal recebe a Espanha, em Braga.