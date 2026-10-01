Seleção Nacional
Futebol Internacional
Liga das Nações. Dinamarca 1 - 2 Portugal
Sem Cristiano Ronaldo e após o inesperado abandono do capitão do estágio da seleção nacional, Portugal defronta a Dinamarca no Estádio Parken, em Copenhaga, num ambiente de enorme tensão e de interesse mediático.
Acompanhe na RTP 1 a transmissão da partida entre a Dinamarca e Portugal, com Gonçalo Ventura e comentários de Carlos Daniel.
Pode igualmente seguir o encontro Dinamarca-Portugal na RTP Antena 1 com relato de Fernando Eurico e comentários de Luís Cristóvão.
Após Jorge Jesus confirmar em conferência de imprensa que Gonçalo Ramos seria o titular na frente de ataque contra a Dinamarca, o avançado de 41 anos abandonou o hotel da seleção, rumando a Madrid num jato privado.
Pode igualmente seguir o encontro Dinamarca-Portugal na RTP Antena 1 com relato de Fernando Eurico e comentários de Luís Cristóvão.
O capitão da equipa das "quinas" bateu com a porta e deixou a comitiva em solo dinamarquês na quarta-feira. O diferendo surgiu na sequência de uma rutura pública com o selecionador Jorge Jesus. No jogo anterior frente à Noruega, Ronaldo não saiu do banco apesar de ter estado cerca de 30 minutos a aquecer, algo que gerou um forte mal-estar.
Após Jorge Jesus confirmar em conferência de imprensa que Gonçalo Ramos seria o titular na frente de ataque contra a Dinamarca, o avançado de 41 anos abandonou o hotel da seleção, rumando a Madrid num jato privado.