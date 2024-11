Martínez divulga convocados para a Polónia e Croácia

Diogo Jota, do Liverpool, que sofreu uma lesão na zona das costelas na partida frente ao Chelsea, em 20 de outubro, que o obrigou a abandonar a partida ainda na primeira parte.



Desde então, o dianteiro tem estado fora das opções e o treinador, Arne Slot, já tinha revelado que Jota, de 27 anos, não deve voltar a competir antes da pausa para os compromissos das seleções.



A convocatória, como é habitual há quase duas décadas, será encabeçada pelo capitão Cristiano Ronaldo, que leva três golos na fase de grupos da Liga das Nações.



Portugal, que vem de uma vitória com a Polónia (3-1) e um empate com a Escócia (0-0), em jogos fora, lidera o Grupo A1, com 10 pontos, mais três do que a Croácia (sete), com as duas equipas seguidas de Polónia, com quatro, e Escócia, com um.



Os dois primeiros classificados de cada um dos quatro agrupamentos da Liga A da quarta edição da prova seguem para os quartos de final.



Portugal conquistou em 2019 a primeira edição da Liga das Nações, ao bater na final os Países Baixos por 1-0, no Estádio do Dragão, no Porto, graças a um golo de Gonçalo Guedes.



