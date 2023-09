Mudar forma de encarar o jogo seria primeiro erro de Portugal diante da Noruega - Diana Silva

Depois da derrota por 2-0 diante da França, na passada sexta-feira, Portugal recebe a Noruega na segunda jornada e, segundo Diana Silva, “a equipa está confiante”.



“Estamos cientes da qualidade que temos e do que conseguimos fazer. Queremos demonstrar isso já com a Noruega e sair com um resultado positivo”, disse na conferência de imprensa de antevisão do jogo.



Segundo avançada de 28 anos, Portugal não deve mudar a sua forma de jogar em função das adversárias.



“Mudar a forma como encararmos o jogo seria o primeiro erro porque leva-nos a facilitar mais. Temos que encarar este jogo como o da França, que tinha um grau de dificuldade elevadíssimo, este também o vai ter, será um jogo diferente, mas ambas as equipas têm qualidade e vão querer ganhar”, disse.



Portugal jogou, e perdeu (2-1), com as norueguesas, num jogo particular, em julho, de preparação para o Mundial, mas desde aí houve alteração no comando técnico das nórdicas.



“Sabemos dessa mudança, vamos um pouco expectantes porque não sabemos ao certo o que podemos encontrar, mas a equipa técnica fez o seu trabalho e observou o que tinha que observar e estamos completamente preparadas. Só temos que praticar o nosso futebol, estamos confiantes e vamos conseguir de certeza o nosso objetivo que é a vitória”, disse.



Portugal recebe a Noruega na terça-feira, a partir das 18:15, no Estádio Cidade de Barcelos.