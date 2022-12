Mundial 2022. Portugal venceu último duelo com Marrocos após ‘cair’ no México

No sábado, portugueses e marroquinos vão decidir quem vai agarrar um das quatro vagas nas meias-finais, sendo esta a primeira ocasião em que se defrontam em partidas a eliminar, já que as duas registadas ocorreram ainda na fase de grupos.



A mais recente, na edição anterior do Mundial, na Rússia, em 2018, surgiu na segunda jornada do Grupo B, com Portugal a impor-se com um ‘magro’ triunfo por 1-0, em Moscovo, construído logo no arranque do jogo, por Cristiano Ronaldo, na sequência de um canto.



Os marroquinos criaram inúmeros problemas no segundo tempo e estiveram várias vezes perto de empatar, mas a seleção nacional, já liderada por Fernando Santos, segurou a vantagem e confirmou a vitória, a única na competição, a que se juntaram dois empates, com Espanha (3-3) e Irão (1-1), e uma derrota com o Uruguai (1-2), que ditou a eliminação lusa nos ‘oitavos’.



No entanto, mais de três décadas antes, em 1986, foram os africanos que levaram a melhor no Mundial do México, de má memória para as ‘cores’ portuguesas e marcado pelo conflito entre os jogadores e a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que ficou eternizado como ‘caso Saltillo’.



No campo, Portugal estreou-se com uma vitória sobre a Inglaterra (1-0), mas, a seguir, perdeu com a Polónia (0-1), levando a que o duelo com Marrocos, o derradeiro no Grupo F, tivesse caráter decisivo na luta pelo apuramento.



Apesar do talento que abundava na equipa lusa, os marroquinos impuseram-se com dois golos de Abderrazad Khairi e um de Abdelkrim Krimau, de nada valendo o tento de Diamantino Miranda, a fixar um resultado (1-3) que confirmou a qualificação dos ‘leões do atlas’ e o ‘adeus’ de Portugal ao México.



O terceiro embate entre Portugal e Marrocos, dos quartos de final do Mundial2022, está marcado para sábado, às 18:00 locais (15:00 em Lisboa), no Estádio Al Thumama, em Doha.