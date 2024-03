Paris2024. Alexis Borges e Diogo Branquinho na seleção

No sentido inverso, e tendo em conta a última convocatória da seleção portuguesa, para o Euro2024, na Alemanha, ficam de fora dos eleitos do selecionador o ponta esquerda Pedro Oliveira e o pivô Ricardo Brandão, ambos do FC Porto.



Portugal vai tentar pela segunda vez na sua história o apuramento para os Jogos Olímpicos, depois da campanha brilhante que culminou com a qualificação inédita para Tóquio2020 (competição disputada em 2021 devido à covid-19).



Os "heróis do mar", apurados para o pré-olímpico com o sétimo lugar alcançado no Euro2024, irão disputar a qualificação para Paris2024 com Noruega, Tunísia e a anfitriã Hungria, entre quinta-feira e 17 de março, em Tatabánya (a 50 quilómetros de Budapeste).



Portugal estreia-se diante da Noruega, na quinta-feira, pela 17h30 (horas de Lisboa), após o que cumpre um dia de descanso, antes de defrontar a Tunísia (16h00), em 16 de março, e encerrar com a anfitriã Hungria (20h00), no dia seguinte. Os dois primeiros qualificados apuram-se para Paris2024.



Todos os jogos do Grupo 3 do torneio pré-olímpico vão decorrer na Arena Tatabánya, o quarto maior recinto de andebol da Hungria, com capacidade para 6.000 lugares.



Lista dos 18 convocados:



- Guarda-redes: Diogo Rêma (FC Porto) e Gustavo Capdeville (Benfica).



- Pontas: Diogo Branquinho (FC Porto), Leonel Fernandes (FC Porto), António Areia (FC Porto) e Pedro Portela (Sporting).



- Laterais: Alexandre Cavalcanti (HBC Nantes, Fra), Gilberto Duarte (PAUC Handball, Fra), Gonçalo Vieira (Toulouse, Fra), Martim Costa (Sporting), Salvador Salvador (Sporting), Francisco Costa (Sporting) e Joaquim Nazaré (Skjern, Din).



- Pivôs: Alexis Borges (Benfica), Luís Frade (FC Barcelona, Esp) e Fábio Silva (Avanca).



- Centrais: Miguel Martins (Pick Szeged, Hun) e Rui Silva (FC Porto).