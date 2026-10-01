Portugal bate Dinamarca na ressaca do abandono de Ronaldo

Sob uma enorme nuvem de atenção mediática, motivada pelo recente e polémico abandono de Cristiano Ronaldo do estágio da comitiva lusa, a equipa comandada por Jorge Jesus deu uma resposta categórica dentro das quatro linhas.O marcador funcionou cedo em Copenhaga. À passagem do minuto 13, João Cancelo apareceu isolado, depois de tabelar com Gonçalo Ramos, e, com uma finalização perfeita, inaugurou o marcador, coroando a boa entrada de Portugal na partida.O golo trouxe ainda mais confiança à equipa das quinas, que continuou a gerir os ritmos de jogo. Contudo, a Dinamarca não demorou a reagir. Aos 23 minutos, num lance de insistência, Mikkel Damsgaard restabeleceu a igualdade no Estádio Parken, com um excelente remate em arco sem hipóteses de defesa para Diogo Costa.Quando se previa que o golo sofrido pudesse abalar Portugal, a resposta foi imediata. Apenas dois minutos volvidos, Bruno Fernandes inventou uma assistência magistral para Gonçalo Ramos. O avançado não perdoou e recolocou a equipa das quinas na liderança do marcador.No segundo tempo, a Dinamarca subiu as linhas e a pressão deu frutos quando o avançado Rasmus Hojlund restabeleceu a igualdade, celebrando à Cristiano Ronaldo. A Dinamarca empatava a partida quando a equipa das quinas estava desiquilibrada.A resposta portuguesa surgiu pouco depois. Bruno Fernandes levantou a cabeça e meteu a bola dentro da área e o médio Vitinha surgiu ao segundo poste para marcar de cabeça e estrear-se a faturar com a camisola da seleção nacional.Já perto do apito final, João Félix, que saltou do banco para agitar o jogo, fixou o resultado nuns expressivos 4-2, coroando uma bela exibição coletiva da seleção nacional.O conjunto de Jorge Jesus, que somou o terceiro triunfo em três jogos como selecionador de Portugal, reforçou a liderança, com nove pontos, contra três da Dinamarca, Noruega e País de Gales, que venceu em casa os noruegueses por 2-1.