Portugal com todos disponíveis na preparação para a estreia

Numa tarde fria e chuvosa, os 23 jogadores de campo realizam corrida e exercícios de aquecimento com bola nos 15 minutos abertos à comunicação social, num ambiente de boa disposição.

Num outro relvado do complexo que recebe a equipa das `quinas`, os guarda-redes Diogo Costa, Rui Patrício e José Sá realizaram trabalho especifico.

Portugal viaja na segunda-feira para Leipzig, local que vai receber a conferência de imprensa do selecionador e de um jogador de antevisão ao jogo de estreia no Euro2024 frente à República Checa, seguindo-se o treino da seleção na Red Bull Arena.

A equipa das `quinas` estreia-se no Euro2024 na terça-feira perante a República Checa, na jornada de arranque do Grupo F, numa partida agendada para as 21:00 locais (20:00 em Lisboa), na Red Bull Arena, em Leipzig.

Além dos checos, no agrupamento, Portugal defronta ainda a Turquia (no sábado, em Dortmund) e a Geórgia (26, em Gelsenkirchen).