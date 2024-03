Portugal defronta Suécia a pensar no Euro2024

O Estádio D. Afonso Henriques, casa habitual do Vitória de Guimarães, vai ser palco do 21.º duelo entre portugueses e suecos, 11.º em solo luso, onde a seleção nacional apenas venceu por duas vezes contra cinco dos escandinavos.O capitão Cristiano Ronaldo é baixa, assim como Diogo Dalot, João Cancelo, Danilo Pereira, Otávio, Rúben Neves, Vitinha e João Félix, todos com autorização para se apresentarem apenas no arranque dos trabalhos para o segundo particular deste mês, que será na terça-feira, na Eslovénia.O jogo pode ser ainda mais especial para Jota Silva, a grande surpresa desta convocatória, já que o avançado de 24 anos, que leva 13 golos e sete assistências em todas as provas em 2023/24, atua precisamente no Vitória de Guimarães.Já o guarda-redes Diogo Costa vai falhar a partida devido a lesão, o que dará oportunidade de José Sá ou Rui Patrício voltarem a defender as redes da equipa das quinas.











A Suécia, que falhou o apuramento para o Euro2024, vai estrear o técnico Jon Dahl Tomasson no cargo de selecionador, o primeiro estrangeiro desta seleção nórdica, e tem como grande figura Viktor Gyökeres, avançado do Sporting e melhor marcador da I Liga portuguesa, com 22 golos.



Já Jon Dahl Tomasson apontou a seleção lusa como candidata ao próximo troféu: "Têm uma excelente equipa e, como tal, será um grande desafio para o nosso coletivo. Têm grandes possibilidades de serem campeões da Europa, com bons executantes em todas as posições do terreno".



Na antevisão ao jogo, Roberto Martínez elogiou os estreantes Jota Silva, Francisco Conceição e Danny Mota: "Conhecem bem o meu processo. O estágio foi de alto compromisso e mostraram, no treino, que há competitividade para todas as posições. Não é fácil chegar à seleção, mas gostei muito da personalidade e do respeito".Já Jon Dahl Tomasson apontou a seleção lusa como candidata ao próximo troféu: "Têm uma excelente equipa e, como tal, será um grande desafio para o nosso coletivo. Têm grandes possibilidades de serem campeões da Europa, com bons executantes em todas as posições do terreno".

O encontro está agendado para as 19h45 e terá arbitragem do espanhol Ricardo de Burgos.