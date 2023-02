Portugal está na fase final do Mundial feminino de futebol

A equipa portuguesa marcou por Diana Gomes, aos 22 minutos.

Para a história fica a constituição da equipa lusa: Patrícia Morais; Ana Borges, Carole Costa, Diana Gomes e Catarina Amado (Joana Marchão, aos 60 minutos); Dolores Silva(C), Andreia Norton (Fátima Pinto, 70m), Francisca Nazareth (Andreia Jacinto, 70m) e Tatiana Pinto; Jéssica Silva e Diana Silva.

Aos 84 minutos os Camarões viram um golo invalidado, apontado por Abam que finalizou uma rápida jogada de contra-ataque.

Mas aos 89 minutos Ajara Nchout marcou o golo do empate.



No segundo minuto de compensação Andreia Jacinto fez um remate dentro da área adversária e a bola desviou na mão de uma defesa. O lance vai ao VAR e a juíza de campo marcou penálti a favor de Portugal.



O melhor estava para chegar quando aos 93 minutos Carole Costa fez o golo na marcação de uma grande penalidade.

Casey Reibelt, juíza australiana, foi a árbitra do encontro.



Com este triunfo a seleção nacional está na fase final do Mundial de futebol feminino que se realiza na Austrália e na Nova Zelândia, de 20 de julho a 20 de agosto.



Na fase final a equipa das quinas junta-se no Grupo E aos Países Baixos (jogo em 23 de julho), medalhas de prata no último Campeonato do Mundo, Vietname (27 de julho) e às campeãs em título Estados Unidos (01 de agosto).