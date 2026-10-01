Portugal joga em Copenhaga depois da "bomba" Cristiano Ronaldo

Depois de triunfos sobre País de Gales (1-0), no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e Noruega (2-1), em Oslo, novo sucesso em Copenhaga deixa Portugal com ‘pé e meio’ nos quartos de final e em excelentes condições de conquistar o grupo, embora esteja a viver um dos episódios mais conturbados da sua história.

Ontem, quarta-feira, o capitão Cristiano Ronaldo, recordista de jogos (234) e golos (146) fez cair uma ‘bomba’ na seleção nacional, ao abandonar por decisão própria o estágio da equipa na capital dinamarquesa, depois do selecionador Jorge Jesus ter divulgado que o avançado de 41 anos iria novamente iniciar o encontro no banco de suplentes.

Em Olso, no último domingo, Ronaldo não saiu do banco frente à Noruega, apesar de ter estado a aquecer grande parte da segunda parte, e abandonou o relvado insatisfeito logo após o apito final, não se juntando aos colegas de equipa nos agradecimentos aos adeptos no estádio.



Depois disso, o avançado falhou todos os treinos da seleção nacional e, na quarta-feira, abandonou mesmo a comitiva lusa por sua própria iniciativa.



De regresso vai estar Bruno Fernandes, que falhou o jogo com os noruegueses devido a problemas físicos, enquanto João Félix, que marcou em Alvalade e em Oslo, está em dúvida, embora deva recuperar a tempo para ser titular, e Francisco Conceição é baixa certa por causa de lesão.



Os defesas Rúben Dias, Renato Veiga e João Cancelo estão em risco para o encontro do próximo domingo com a Noruega, no Dragão, no Porto, caso vejam um cartão amarelo, tal como os médios João Palhinha, Vitinha e Bernardo Silva.



Numa altura em o selecionador Brian Riemer está a ser muito criticado no seu país, com alguns adeptos a pedirem a sua demissão, a Dinamarca segue com seis jogos oficiais seguidos sem perder em casa e sofreu apenas uma derrota no Estádio Parken, a sua habitual ‘fortaleza’, nos últimos quatro anos.



Portugal lidera o Grupo A4 com seis pontos, contra três da Noruega e também da Dinamarca, enquanto o País de Gales ainda tem zero.



O Dinamarca-Portugal está agendado para as 20:45 locais (19:45 de Lisboa) e terá arbitragem do ucraniano Mykola Balakin.



