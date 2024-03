Portugal jogará em casa na Liga das Nações na Luz e no Dragão

Portugal vai receber os jogos da Liga das Nações de futebol em Lisboa e Porto, com os duelos com Croácia e Escócia agendados para o Estádio da Luz e o embate com a Polónia marcado para o Dragão.

De acordo com uma nota publicada hoje no site oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), no Grupo 1 da Liga das Nações 2024/25, os encontros da seleção nacional em 05 e 08 de setembro com croatas e escoceses, respetivamente, das primeiras duas jornadas, vão acontecer ambos na Luz.



Em 15 de novembro, Portugal recebe a Polónia no Dragão, viajando depois para a Croácia, onde, em 18, vai fechar a participação na fase de grupos.



Esta será a quarta edição da Liga das Nações, competição que Portugal, sob o comando de Fernando Santos, conquistou em 2018/19, época de estreia da prova.