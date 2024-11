Roberto Martínez vê a Dinamarca "muito competitiva"

“É uma equipa com um treinador novo. Uma equipa muito competitiva, que tem um equilíbrio muito bom entre jogadores experientes e jogadores que estão a crescer, como o Hjulmand [do Sporting]. A Dinamarca tem uma excelente formação e vai ser uma eliminatória muito competitiva”, afirmou Roberto Martínez, em declarações ao Canal 11, em Nyon, na Suíça.



A seleção nacional joga a primeira mão em Copenhaga, em 20 de março de 2025, e depois recebe a Dinamarca no jogo decisivo, em 23 do mesmo mês.



“Vamos encontrar um ambiente fantástico em Copenhaga. Já lá estive. É importante jogarmos o segundo jogo em casa e nisso os nossos adeptos vão ser muito importantes para podermos chegar ao apuramento”, disse o treinador espanhol de 51 anos.



Brian Riemer ansioso



Já o selecionador da Dinamarca, que está há um mês no cargo, mostrou-se “ansioso” com os dois jogos frente a Portugal, uma das “melhores equipas da atualidade”.



“Portugal tem estado muito bem nos últimos anos. Tem estrelas em todas posições e é muito difícil encontrar pontos fracos. Vamos tentar”, referiu Brian Riemer, também em declarações ao canal televisivo da Federação Portuguesa de Futebol.



Caso se apure para as meias-finais, a equipa das quinas, vencedora da primeira edição, em 2019, já sabe que terá pela frente o vencedor do duelo entre Itália e Alemanha.