Ronaldo e Jorge Jesus resolvem desentendimento antes da chegada de Proença

Com a viagem para o norte da Europa, Pedro Proença falta ao jogo da seleção de sub-21, nos Açores, que poderá carimbar o apuramento para o Campeonato da Europa.





Ao que apurou a RTP, o desentendimento já estará, no entanto, solucionado, após nova conversa entre Ronaldo e Jorge Jesus.





Deverão, inclusivamente, dar conta de que a paz voltou a reinar no balneário da seleção, na conferência de antevisão ao embate com a Dinamarca. No treino desta terça-feira, Francisco Conceição voltou a ser ausência, devido ao toque sofrido no jogo frente à Noruega.





A novidade da sessão de treino da seleção nacional no Eleda Stadion foram as ausências de Félix, totalista de utilizações na competição, e de Cristiano Ronaldo, que não somou qualquer minuto no último encontro e recolheu ao balneário visivelmente incomodado, falhando o ritual de agradecimento aos adeptos.





A ausência do ativo do Al Nassr foi justificada pela Federação Portuguesa de Futebol, que assegurou que o capitão fez treino de ginásio no hotel.







À entrada para a terceira jornada do Grupo A4 da Liga das Nações, Portugal é líder, com seis pontos, à frente da Noruega e Dinamarca, ambas com três.



O selecionador português já havia confirmado à imprensa que iria confrontar o capitão pela atitude no final da partida com a Noruega.No jogo da próxima quinta-feira, Jorge Jesus tem em mãos a difícil decisão de reintegrar Cristiano Ronaldo no onze inicial ou manter a dupla João Félix-Gonçalo Ramos, responsável pelos dois golos apontados em Oslo.