Seleção Nacional
Liga das Nacões
Ronaldo treinou no ginásio afastado da equipa na preparação do Dinamarca-Portugal
A seleção nacional prepara o próximo jogo da Liga das Nações, em Malmo, na Suécia. O capitão foi o primeiro a pisar o relvado, antes do início da sessão de trabalhos, mas fez treino de ginásio e não acompanhou a equipa nos 15 minutos de treino abertos à comunicação social.
(Em atualização)
A novidade da sessão de treino da seleção nacional no Eleda Stadion foram as ausências de Félix, totalista de utilizações na competição, e de Cristiano Ronaldo, que não somou qualquer minuto no último encontro e recolheu ao balneário visivelmente incomodado, falhando o ritual de agradecimento aos adeptos.
A ausência do ativo do Al Nassr foi entretanto justificada pela Federação Portuguesa de Futebol, que assegurou que o capitão fez treino de ginásio.
No jogo da próxima quinta-feira, Jorge Jesus tem em mãos a difícil decisão de reintegrar Cristiano Ronaldo no onze inicial ou manter a dupla João Félix-Gonçalo Ramos, responsável pelos dois golos apontados em Oslo.
À entrada para a terceira jornada do Grupo A4 da Liga das Nações, Portugal é líder, com seis pontos, à frente da Noruega e Dinamarca, ambas com três.
À entrada para a terceira jornada do Grupo A4 da Liga das Nações, Portugal é líder, com seis pontos, à frente da Noruega e Dinamarca, ambas com três.
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