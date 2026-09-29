Ronaldo treinou no ginásio afastado da equipa na preparação do Dinamarca-Portugal

(Em atualização)









A novidade da sessão de treino da seleção nacional no Eleda Stadion foram as ausências de Félix, totalista de utilizações na competição, e de Cristiano Ronaldo, que não somou qualquer minuto no último encontro e recolheu ao balneário visivelmente incomodado, falhando o ritual de agradecimento aos adeptos.





A ausência do ativo do Al Nassr foi entretanto justificada pela Federação Portuguesa de Futebol, que assegurou que o capitão fez treino de ginásio.





No jogo da próxima quinta-feira, Jorge Jesus tem em mãos a difícil decisão de reintegrar Cristiano Ronaldo no onze inicial ou manter a dupla João Félix-Gonçalo Ramos, responsável pelos dois golos apontados em Oslo.



À entrada para a terceira jornada do Grupo A4 da Liga das Nações, Portugal é líder, com seis pontos, à frente da Noruega e Dinamarca, ambas com três.





Francisco Conceição saiu tocado do duelo frente à Noruega e já havia falhado o treino da última segunda-feira.O selecionador português já havia confirmado à imprensa que iria confrontar o capitão pela atitude no final da partida com a Noruega.