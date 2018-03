Rui Jorge espera uma exibição de qualidade e uma boa vitória contra a Suíça

Lusa Comentários 26 Mar, 2018, 22:08 / atualizado em 26 Mar, 2018, 22:08 | Seleção Nacional

"Podemos esperar um bom jogo, frente a uma boa equipa, a exemplo do que já fizemos em casa contra a mesma Suíça. Espero qualidade e uma boa vitória", disse Rui Jorge, na antevisão do jogo com os helvéticos, em Neuchatel.

O selecionador luso não valorizou a recente goleada infligida ao Liechtenstein, que Portugal goleou por 7-0, em encontro disputado na sexta-feira, em Tondela.

"O jogo frente ao Liechtenstein não serve de exemplo porque é uma equipa de uma classe completamente diferente. Acredito que a ideia é progredir e que isso esteja a acontecer. O resultado é sempre importante, mas acreditamos que apresentando qualidade ficamos mais próximos de um bom resultado. Somos uma equipa com boa capacidade ofensiva, que quase sempre marca golos, pela nossa forma de jogar e queremos mantê-la aqui", disse.

Portugal realizou hoje em Neuchatel o último treino antes da partida frente à Suíça, a disputar na terça-feira, a partir das 16:00 (hora portuguesa), no Stade de La Maladiére.

A seleção portuguesa estreou-se em casa com uma vitória por 2-0 sobre o País de Gales, mas, de seguida, perdeu na deslocação à Bósnia-Herzegovina por 3-1 e empatou a um golo na Roménia, antes de somar duas vitórias caseiras, sobre a Suíça, por 2-1, e o Liechtenstein, por 7-0.

A Bósnia e a Roménia lideram o grupo com 12 pontos em seis jogos disputados, seguidas de Portugal, com 10 pontos em cinco jogos, do País de Gales, com sete pontos, em seis jogos, e da Suíça, com sete pontos, em seis jogos. O Liechtenstein tem zero, em cinco.