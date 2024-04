Seleção de andebol feminina quer chegar ao topo Europeu

”, disse o selecionador José António Silva, ao site da federação.O técnico recordou que Portugal integrou o pote 4, o das equipas menos cotadas, pelo que “não será fácil” defrontar a França, uma formação “fortíssima que nos últimos anos tem ganho competições ao mais alto nível”, destacando o facto de ser a campeã mundial em título.Da Espanha, vice-campeã do mundo em 2019, salienta o seu “valor acrescentado”, porém recorda que Portugal tem “dado alguma luta e encurtado distâncias”, inclusive com um triunfo em jogo particular.Sobre a Polónia destaca apenas o “ranking superior”, uma vez que as seleções não se têm encontrado.





Tentar uma boa campanha



“Vamo-nos preparar o melhor possível e, depois, centrados na nossa forma de jogar, tentar criar muitas dificuldades aos nossos adversários e espreitar necessariamente resultados positivos”, vincou.



Portugal, que tinha sido 16.º em 2008, no Montenegro, na sua única participação até hoje em fases finais, chegou a este Campeonato da Europa após o inédito alargamento para 24 equipas, sendo o terceiro melhor classificado no conjunto dos terceiros classificados.



De acordo com o sorteio realizado em Viena, o Grupo C vai competir em Basileia, na Suíça, e Portugal estreia-se com a Espanha em 28 de novembro, defronta a Polónia em 30 e posteriormente a França em 02 de dezembro.



A competição, que principia em 28 de novembro e decorre até 15 de dezembro, é organizada em conjunto pela Suíça, Áustria e Hungria.