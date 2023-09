Seleção feminina de basquetebol 3x3 faz 4.º lugar no Europeu

”, disse à Lusa o selecionador, Américo Santos.A seleção portuguesa feminina de basquetebol 3x3 perdeu o jogo pelo bronze por 22-14 ante a Lituânia, fechando no quarto lugar final a competição.Márcia da Costa, Joana Soeiro, Emília Ferreira e Laura Ferreira melhoraram em relação ao nono lugar de 2022 e surpreenderam a França, nos quartos de final, cedendo nas "meias" com a eventual campeã da Europa, os Países Baixos (19-13), na segunda participação de sempre nesta prova.O selecionador não se cansa de enaltecer o trabalho e talento das atletas, um grupo de trabalho que “está junto há cerca de quatro anos” e que tem revelado “potencial na modalidade, que consegue competir com qualquer um”.”, analisa.A “muita qualidade dos adversários” daí para a frente, com os Países Baixos a mostrarem-se melhores na reta final, tendo conquistado o título europeu, ditou o quarto lugar, mas “não foi um objetivo falhado”.”, avalia o técnico.O melhor resultado de sempre nesta competição é “mais uma oportunidade de aprender” e continuar a evoluir, até porque estando já fora do apuramento olímpico para os Jogos Olímpicos Paris2024, o caminho faz-se já para Los Angeles2028.“Há uma forma (de qualificação) em que temos de investir como país. Há um torneio de universalidade, em que não entram as seleções que estiveram nas últimas duas edições dos Jogos em cinco contra cinco. Retira todas as potências. Não tivemos ranking suficiente para entrar”, explica.Esse processo passa agora por “trabalhar e participar em mais competições”, para abrir uma janela de “possibilidade real” de aceder ao torneio de qualificação.