Suspensão de Ronaldo: o que dizem os regulamentos da Federação Portuguesa de Futebol?









O advogado acrescenta que, com base no artigo do código do Direito Desportivo, essa “suspensão é automática”, mas até ao momento o organismo que tutela o futebol nacional ainda não se pronunciou sobre o caso.



Em entrevista à RTP Notícias, Diogo Soares Loureiro sublinha que na carta que foi divulgada esta terça-feira, o próprio jogador assume o erro. “Não deixa de assumir que houve um abandono, portanto, de alguma forma, até acho que a carta não é o documento mais abonatório no sentido de eventualmente excluir a responsabilidade do jogador”, assinala.



(Com Marta Bacelar - RTP) O advogado acrescenta que, com base no artigo do código do Direito Desportivo, essa “suspensão é automática”, mas até ao momento o organismo que tutela o futebol nacional ainda não se pronunciou sobre o caso.Em entrevista à RTP Notícias, Diogo Soares Loureiro sublinha que na carta que foi divulgada esta terça-feira, o próprio jogador assume o erro. “Não deixa de assumir que houve um abandono, portanto, de alguma forma, até acho que a carta não é o documento mais abonatório no sentido de eventualmente excluir a responsabilidade do jogador”, assinala.

Cristiano Ronaldodepois de ter abandonado o estágio da Seleção, na Dinamarca, por divergências com o selecionador nacional, Jorge Jesus. Na documento divulgada esta terça-feira, o capitão da equipa das ‘quinas’ admite um castigo.“Se estiver bem fisicamente, a jogar no meu clube, com golos espero, a seguir ao cumprimento da suspensão que me for aplicada, estarei disponível, como sempre estive até hoje, para competir e ganhar pela nossa Seleção”, escreveu Ronaldo, no último parágrafo do documento.Mas afinal, o que dizem os regulamentos da Federação Portuguesa de Futebol (FPF)? “Quando existe um abandono ou falta de comparência aos trabalhos da Seleção, o que acontece é que o jogador pode ser sancionado entre um a seis meses de suspensão e cumulativamente a uma coisa”, refere à RTP Diogo Soares Loureiro, especialista em Direito Desportivo.