Tiago Santos e Quenda falham estreia com a Croácia

Os dois jogadores foram pela primeira vez chamados pelo selecionador Roberto Martínez para os trabalhos da seleção nacional, mas ficaram de fora da lista final de 23 para a partida que vai decorrer no Estádio do Luz.



Renato Veiga, também estreante, faz parte da lista de 23 jogadores que vão estar no Estádio da Luz, assim como o guarda-redes Rui Silva, Pedro Gonçalves e Trincão.



O Portugal-Croácia, do Grupo A1 da Liga das Nações, está agendado para as 19h45 e terá arbitragem do turco Umut Meler.



Três dias depois, a seleção nacional defronta a Escócia, no mesmo recinto, e também com início às 19h45. Portugal está inserido no Grupo A1, em que também está a Polónia, além de croatas e escoceses.



Portugal conquistou a primeira edição da Liga das Nações, em 2019, tendo depois falhado a qualificação para a "final four" em 2020/21 e 2022/23.