Vitinha "quer muito" ir ao Europeu num Portugal "bastante candidato"

"Queremos ganhar o Europeu como qualquer seleção. Mentiria se o negasse. Somos candidatos. Temos uma grande seleção, com grandes jogadores. Falta chegar ao Europeu e mostrar essa qualidade. Somos bastante candidatos. Sabemos isso e assumimos isso", afirmou Vitinha.

O jogador de 24 anos falava aos jornalistas na conferência de imprensa de antecipação do particular de terça-feira com a Eslovénia, no Estádio Stozice, em Liubliana.

"Temos ainda bastantes coisas a melhorar e vamos aproveitar o jogo de amanhã [terça-feira] para fazer isso mesmo. Podemos e devemos melhorar, tanto defensivamente como ofensivamente", referiu o médio do Paris Saint-Germain.

Vitinha assumiu que espera estar nos escolhidos de Roberto Martínez para o torneio que vai decorrer na Alemanha e mostrou-se compreensivo com o papel do treinador nesta altura, ainda mais quando "há tantas soluções".

"Temos muitos jogadores de qualidade, a jogar em grandes equipas da Europa. Alguém terá de ficar de fora. Eu não quero ficar de fora e faço tudo para que não fique de fora. Entendo as decisões do treinador. Não é nada fácil. No meio-campo então, há mesmo muitas soluções", apontou.

Para Vitinha, a presença do capitão Cristiano Ronaldo, mesmo com 39 anos, continuar a ser "súper importante", tanto durante os jogos, como no balneário.

"É súper importante para nós. É o nosso capitão. Foi o melhor marcador na qualificação [melhor de Portugal e segundo no geral] e continua a fazer a diferença dentro de campo. Fora de campo, é a figura que é. É nosso capitão", disse.

O primeiro encontro de sempre entre Eslovénia e Portugal está agendado as 20:45 locais (19:45 em Lisboa) de terça-feira, em Liubliana, e terá arbitragem de Irfan Peljto, da Bósnia-Herzegovina.

Portugal terá ainda outros três encontros de preparação antes da participação no Campeonato da Europa deste ano, todos em solo luso, com Finlândia, no Estádio José Alvalade, Croácia, no Estádio Nacional, e República da Irlanda, em Aveiro, em 04, 08 e 11 de junho, respetivamente.

A equipa das `quinas` está integrada no Grupo F do Euro2024, em que vai defrontar Turquia, República Checa e o vencedor do caminho C dos play-offs (Geórgia ou Grécia).

A estreia no Europeu está marcada para 18 de junho, com os checos, em Leipzig, seguindo-se os duelos com os turcos, em 22, em Dortmund, e com os georgianos ou os gregos, em 26, em Gelsenkirchen.

O Campeonato da Europa de 2024 vai decorrer na Alemanha, entre 14 de junho e 14 de julho.