André Bernardo substitui Miguel Cal na SAD do Sporting

“Em face da renúncia apresentada pelo senhor dr. Miguel Garcia Rodrigues Cal, em 26 de março de 2020, o Conselho de Administração deliberou (...) proceder, na presente data, à designação, por cooptação, do senhor dr. André da Costa Cabral Bernardo, como administrador da Sporting SAD, até ao final do mandato em curso”, indica o sítio oficial do regulador do mercador na Internet.



André Bernardo foi eleito para o Conselho Diretivo do clube lisboeta, como suplente, mas com a saída de Francisco Rodrigues dos Santos, em dezembro, passou a membro efetivo da direção presidida por Frederico Varandas.



A SAD ‘leonina’ justificou a renúncia de Miguel Cal ao cargo de vogal na administração da sociedade com base em “motivos pessoais e profissionais”, em comunicado enviado na quinta-feira à CMVM.



Miguel Cal era o responsável pela área de marketing e operações na administração presidida por Frederico Varandas, da qual são membros executivos os elementos da direção do clube Francisco Salgado Zenha e João Sampaio. Nuno Correia da Silva, vice-presidente da Holdimo, é administrador não executivo da SAD ‘leonina’.