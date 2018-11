Bas Dost bisa e coloca Sporting sozinho no segundo lugar

Lusa Comentários 11 Nov, 2018, 22:21 / atualizado em 11 Nov, 2018, 22:22 | Sporting

Os tentos apontados por Bas Dost, aos 23 e 86 minutos, o segundo de grande penalidade, permitiu a Tiago Fernandes despedir-se do comando interino da equipa com uma vitória, antes de entregar o lugar ao holandês Marcel Keizer, que assistiu à partida no Estádio José Alvalade. Ao Desportivo de Chaves de pouco valeu o golo da noite, marcado por Niltinho, aos 81.



A equipa ‘leonina’ está agora no segundo lugar da tabela, com 22 pontos, menos dois que o líder FC Porto, e mais um que Sporting de Braga. O Benfica, que hoje regressou às vitórias (3-1) em Tondela, está na quarta posição, com 20.



Relativamente ao ‘onze’ apresentado por Tiago Fernandes a meia da semana, em Londres, no empate (0-0) frente ao Arsenal, referente à Liga Europa, destaque para a permanência de Miguel Luís no meio-campo ‘leonino’, ao contrário de Diaby e Montero, que cederam os seus lugares a Jovane Cabral e Bas Dost.



Já Daniel Ramos lançou de início os defesas Maras e Luís Martins, uma vez que Nuno André Coelho e Djavan estavam lesionados. No centro do terreno fez regressar Stephen Eustáquio e na frente de ataque apostou em Perdigão.



Sem o apoio da sua claque mais antiga nas bancadas, a Juventude Leonina, os ‘leões’ começaram por ter mais posse de bola, investindo os ataques tanto pelo flanco direito como pelo esquerdo, embora esbarrando no até então seguro quarteto defensivo flaviense.



Com o Sporting ainda a encaixar no esquema tático adversário e na eventualidade de aproveitar algum deslize ou até mesmo conseguir uma abertura em zona comprometedora do Chaves, a resposta dos visitantes era destemida e com critério, mas sem que surpreendesse os centrais Mathieu e Coates.



Contudo, aquela desatenção ou erro que a equipa ‘leonina’ buscava acabou mesmo por acontecer, ainda antes da meia hora de jogo, quando o argentino Marcos Acuña cruzou direitinho para a cabeça de Bas Dost bater Ricardo Nunes e fazer o quarto golo na prova.



A segunda parte acabou por trazer mais paragens e menos momentos de perigo para ambas as balizas, ainda que o Sporting tenha mantido o domínio, impossibilitando os flavienses de tentarem assustar Renan.



A vantagem tangencial acabava por ser o grande perigo para os ‘leões’, que bem tentaram ficar mais confortáveis na partida e até ganharam força com a expulsão de Bruno Gallo, porém o remate de Bruno Fernandes à malha lateral foi o melhor que o Sporting conseguiu.



Tiago Fernandes não se fartou de incentivar os seus jogadores, no entanto acabou por acontecer aquilo que os pouco mais de 20.000 presentes em Alvalade não queriam presenciar, o golo do empate. Niltinho bateu forte e colocado, sem hipóteses de defesa para Renan, a nove minutos do final da partida.



Contudo, o tento sofrido acabou por despertar a equipa, que dois minutos depois viu Bas Dost ser agarrado pelo jogador que tinha acabado de entrar em campo, o avançado William. O ponta de lança holandês dirigiu-se para a marca dos onze metros para oferecer os três pontos ao Sporting.