Benfica inscreve Brooks e Tomás Tavares, Sporting o extremo Arthur Gomes

Na última atualização divulgada pelo organismo, às 00:30, referente ao dia de encerramento do mercado de transferências, além dos reforços de ‘águias’ e ‘leões’, também o Sporting de Braga inscreveu o médio internacional sérvio Uros Racic, que chega cedido pelo Valência.



O internacional norte-americano John Brooks, que passou toda a sua carreira no futebol alemão, assinou um contrato de uma época com o clube da Luz. Já Tomás Tavares, a recuperar de lesão grave, foi incluído pelas ‘águias’.



Ainda na lista atualizada, Arthur Melo, contratado ao Estoril Praia, é outro dos nomes que se destaca no Sporting, assim como o de Joelson Fernandes, que foi incluído no clube vice-campeão nacional, após uma época nos suíços do Basileia.



Ainda no Sporting, o extremo Geny Catamo renovou contrato e foi cedido ao Marítimo.



O mercado de transferências em Portugal encerrou na quinta-feira. Contudo, os clubes ainda poderão inscrever jogadores que estejam livres e cujo vínculo com o anterior clube tenha terminado antes do fecho das inscrições.