Benfica vence Sporting de Braga e garante presença na final da Supertaça feminina

Os golos apontados na segunda parte por Pauleta (53 minutos), Cloé Lacasse (60) e Marta Cintra (82) materializaram o ascendente que as benfiquistas tiveram no Seixal após o intervalo, de uma partida que teve poucas ocasiões de golo no primeiro tempo.



Depois de quase meia hora de jogo sem lances de perigo junto das balizas, a primeira oportunidade de golo só chegou à passagem dos 29 minutos, momento em que a benfiquista Ana Vitória só não inaugurou o marcador devido a uma estirada da guarda-redes Patrícia Morais.



A ameaça levou a reação imediata do conjunto bracarense que, aos 31 minutos, viu Laura Casanovas rematar com perigo sobre a trave. Na resposta, aos 33, o Benfica voltou a ficar perto do golo num lance protagonizado por Ana Seiça. A defesa das ‘águias’ desenvencilhou-se de uma adversária e rematou para mais uma defesa atenta de Patrícia Morais.



No segundo tempo, o Benfica entrou determinado em chegar ao golo cedo. Depois de um primeiro aviso deixado por Lúcia Alves, aos 48 minutos, a capitã Pauleta inaugurou o marcador, aos 53, numa entrada fulgurante de cabeça.



O 1-0 animou as anfitriãs que não tardaram a ampliar a vantagem por intermédio de Cloé Lacasse, aos 60. Mais uma vez, na sequência de lance de bola parada, a bola chegou à canadiana que desferiu um remate de pé esquerdo que surpreendeu a guardiã Patrícia Morais.



Após o 2-0, o Sporting de Braga nunca deu mostras de poder reentrar na discussão do resultado. De resto, as melhores oportunidades continuaram a ser do Benfica, que, depois de remates de Marta Cintra (75 minutos) e Cloé Lacasse (81) que foram travados por Patrícia Morais, chegou ao 3-0 final, aos 82, por Marta Cintra.



O Benfica vai defrontar na final da Supertaça, que terá como palco o Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em 26 de agosto, o vencedor da outra meia-final que coloca hoje, pelas 20:15, frente a frente o Sporting e o Famalicão.







Jogo no Benfica Futebol Campus, no Seixal.



Benfica – Sporting de Braga, 3-0.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



1-0, Pauleta, 53 minutos.



2-0, Cloé Lacasse, 60.



3-0, Marta Cintra, 82.







Equipas:



- Benfica: Katelin Talbert, Ana Seiça, Carole Costa, Daniela Silva, Christy Ucheibe (Maria Negrão, 68), Andreia Faria (Marta Cintra, 68), Pauleta, Cloé Lacasse (Beatriz Nogueira, 87), Ana Vitória, Valéria Cantuário (Lúcia Alves , 45) e Andreia Norton (Carlyn Baldwin, 83).



(Suplentes: Rute Costa, Carlyn Baldwin, Sílvia Rebelo, Inês Simas, Marta Cintra, Maria Negrão, Lúcia Alves, Carolina Correia e Beatriz Nogueira).



Treinador: Filipa Patão.



- Sporting de Braga: Patrícia Morais, Beatriz Rodrigues (Leonor Freitas, 83), Leah Lewis, Marie Awona, Catarina Pereira, Nicole Nunes (Laura Luís, 83), Vanessa Marques, Ana Rute (Vital Kats, 64), Laura Casanovas (Caroline Kehrer, 64), Bia Meio-Metro e Vitória Almeida (Joline Amani, 83).



(Suplentes: Isabel Peixeiro, Laura Luís, Caroline Kehrer, Joline Amani, Vital Kats, Carolina Mendes, Ana Nogueira, Paula Fernandes e Leonor Freitas).



Treinador: Gonçalo Nunes.



Árbitro: Teresa Oliveira (AF Porto).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Nicole Nunes (25), Christy Ucheibe (36), Beatriz Rodrigues (57), Vanessa Marques (69) e Andreia Norton (76).



Assistência: cerca de 700 espetadores.