Bolasie e Doumbia de regresso aos treinos do Sporting

Num apronto que contou com a participação de oito jogadores da formação, Bolasie e Doumbia treinaram integrados com o plantel e estão em condições de poder defrontar o emblema holandês, na quinta jornada do Grupo D.

Battaglia, que não joga desde 26 de setembro, quando o Sporting perdeu em casa com o Rio Ave na Taça da Liga, por 2-1, com uma lesão no joelho direito, também subiu ao relvado, mas ainda trabalhou sob vigilância médica.

Jovane Cabral e Jésé Rodríguez realizaram tratamento e trabalho de ginásio, enquanto Renan Ribeiro fez apenas tratamento, segundo revelou o clube.

Coates, que chegou lesionado da seleção do Uruguai, também não subiu relvado e continua à espera dos resultados dos exames complementares a um possível problema muscular.

O Sporting volta a treinar na quinta-feira, às 10:00, à porta fechada, na Academia de Alcochete.

O próximo jogo dos `leões` será em casa com o PSV Eindhoven, em 28 de novembro, na quinta e penúltima jornada do grupo D da Liga Europa, que os `leões` lideram, com nove pontos, mais dois do que LASK Linz e PSV.