Bruno de Carvalho diz que sempre será intolerante quando se põe em causa a vida

Lusa 23 Abr, 2017, 15:48 | Sporting



"Sou e serei duro e intolerante sempre que forem ultrapassadas as linhas básicas da vida. Um crime é um crime, seja quem for o seu autor, e eu manterei sempre a minha postura perante criminosos. Mas também temos de saber enaltecer as grandes atitudes e os adeptos do Sporting mostraram ontem [sábado] em Alvalade a sua grandeza", escreveu na sua página oficial no Facebook.



Numa longa mensagem, Bruno de Carvalho criticou o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, por não ter aceitado o seu convite para a tribuna VIP do Estádio José Alvalade no dérbi de sábado da I Liga, que terminou com uma igualdade a um golo.



"Ontem acreditei que Vieira seria capaz de sofrer uma regeneração e por isso lhe fiz o convite para assistir ao jogo na tribuna. O facto de estar refém de claques ilegais que apoia não o permitiram", afirmou.



No final do encontro, o líder dos 'encarnados', sem nunca mencionar nomes, comparou Bruno de Carvalho a Vale e Azevedo, antigo presidente do Benfica, e afirmou que tem sido o presidente dos 'leões' a provocar as 'águias', considerando que "provocação gera violência".



"Depois do jogo [Vieira] perdeu a hipótese, mais uma vez, de criticar veementemente alguns dos seus adeptos, desta vez pela quebra do minuto de silêncio, feito em homenagem ao adepto sportinguista morto, com a já célebre e repugnante imitação do som do 'very light' que matou outro adepto do Sporting em 1996", escreveu Bruno de Carvalho.



O presidente dos 'leões' apelou por fim aos adeptos do Sporting para que "mantenham esta postura de grande elevação e não cedam à tentação de reagir a quente a mais um assassinato e às constantes provocações de que estão a ser alvo, sobretudo nas redes sociais".



"Apelo às autoridades para que se tiverem na sua posse as imagens do assassinato não as divulguem, pois a sua brutalidade poderia desencadear algo que ninguém quer", pediu.



Um homem de 41 anos, de nacionalidade italiana, morreu na madrugada de sábado na sequência de um atropelamento e fuga junto ao Estádio da Luz, segundo a Polícia de Segurança Pública (PSP), que foi chamada ao local depois de alertada para a existência de confrontos.



A ocorrência está a ser investigada pela Polícia Judiciária.



O homem era adepto do clube italiano Fiorentina e do Sporting. Os dois clubes, tal como o Benfica e outras entidades, lamentaram publicamente o sucedido.