Bruno de Carvalho vai contactar com a comunidade portuguesa nos Estados Unidos

Lusa 07 Out, 2017, 17:46 | Sporting

"A presença do presidente é muito importante para nós, porque é um reconhecimento da nossa importância. Ajuda a manter a ligação ao clube e incentiva os mais jovens a gostarem de futebol e do Sporting", disse à Lusa o presidente do clube, António Soares.



O jantar, marcado para o Centro Português de Mineola, vai contar com 300 pessoas. No passado, lembrou António Soares, o clube contou com a visita de ex-jogadores como Carlos Xavier e Manuel Fernandes no seu aniversário.



Antes de vir para Nova Iorque, o presidente do Sporting esteve em Massachusetts na quinta e na sexta-feira. Depois de um jantar em Cranston com representantes do núcleo de Nova Inglaterra, Bruno de Carvalho participou no almoço de gala dos 50 anos do Núcleo Sportinguista de Rhode Island, em Cumberland.



Durante a viagem, Bruno de Carvalho reuniu-se também com sete núcleos do clube e duas escolas interessadas em aderir à rede Escolas Academia Sporting (EAS).



"Ter uma escola da academia do Sporting é um dos nossos sonhos", disse à Lusa António Soares.



Com mais de 30 escolas espalhadas por Portugal e outros quatro países, o Sporting ainda não tem uma instituição destas nos Estados Unidos, encontrando-se a única da América do Norte em Toronto, no Canadá.



O responsável do clube de Mineola diz, no entanto, que "notou-se um aumento enorme do interesse por futebol nos Estados Unidos nos últimos anos" e que este é o momento certo para avançar com um projeto desde género.



"Gostávamos muito de aproveitar este interesse crescente e formar uma escola do Sporting, onde a nossa juventude pudesse jogar, mas por enquanto ainda é só uma ideia", admitiu António Soares.