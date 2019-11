Bruno Fernandes “satisfeito e feliz” por ser o melhor jogador da época 2018/19

“São colegas contra quem jogo, por isso, obviamente, que ser escolhido por eles é importante. É sinal que quando jogo contra eles jogo bem, faço as coisas bem e que eles vêm em mim um bom jogador. Por isso, acaba por ser um reconhecimento mais importante do que outros”, justificou.



Em declarações à Sporting TV, sobre o prémio do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF), o médio reconheceu que a temporada em causa foi “muito importante” para a sua carreira.



“Consegui terminar a época com duas Taças [de Portugal e da Liga], o prémio de melhor jogador da prova e figurar no onze do ano. Estou satisfeito e feliz por isso”, fundamentou.



Bruno Fernandes assegurou ainda que tem sempre “espaço para prémios”, contudo recorda que, para os conseguir, qualquer futebolista deve “tentar estar sempre ao máximo nível”.



“Deve tentar fazer sempre o melhor pela equipa para que depois possam aparecer prémios individuais como este”, concluiu.