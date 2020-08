Central cabo-verdiano Hélio Sanches mais uma época no voleibol do Sporting

“A vestir de verde e branco desde 2018/2019, tendo chegado aos Leões proveniente do Sporting de Espinho, o atleta de 29 anos vai partir para a terceira temporada ao serviço do Sporting”, indicou o clube.



Nos últimos dias, o Sporting já tinha anunciado alguns processos de renovação, entre os quais o de Miguel Maia, aos 49 anos, bem como as contratações de Bruno Alves, Paulo Victor, André Saliba, Éder Levi, Robinson Dvoranen e Victor Hugo.



O voleibol português suspendeu as competições em março devido à covid-19, e em abril decidiu o cancelamento definitivo da época 2019/20, sem atribuição de títulos.



A época 2021/21 arranca em 26 de setembro, com a realização da primeira jornada do campeonato, na qual o Sporting recebe o Castêlo da Maia.