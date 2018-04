Coentrão de regresso William e Piccini de fora

RTP Comentários 15 Abr, 2018, 15:48 / atualizado em 15 Abr, 2018, 15:49 | Sporting

O lateral esquerdo ficou de fora dos 'eleitos' do treinador Jorge Jesus nas vitórias frente ao Paços de Ferreira (2-0), para o campeonato, devido a lesão, e ao Atlético de Madrid (1-0), para a Liga Europa, por castigo.



O avançado holandês, melhor marcador da equipa, também falhou os mesmos jogos, por idênticos motivos, mas regressa hoje à lista dos 20 convocados para o embate com os 'azuis', marcado para as 20:15, no Estádio do Restelo, em Lisboa.



O defesa central Mathieu, que foi substituído na receção aos 'colchoneros' devido a lesão, também ficou de fora das opções de Jorge Jesus, tal como Piccini, William Carvalho, Bruno César, Podence e Rafael Leão, todos a recuperar de lesões.



Misic, Wendel e Lumor, que não estavam inscritos nas competições europeias, voltam à lista de convocados, em detrimento de Rafael Barbosa e Elves Baldé, que estiveram no banco de suplentes na quinta-feira frente aos espanhóis.



O Sporting ocupa o quarto lugar com os mesmos 68 pontos do Sporting de Braga, e o Belenenses está no 11.º com 33. O dérbi lisboeta vai ser arbitrado por Bruno Paixão, da associação de Setúbal.







Lista dos 20 convocados:



- Guarda-redes: Rui Patrício e Salin.



- Defesas: André Pinto, Ristovski, Fábio Coentrão, Lumor e Coates.



- Médios: Acuña, Battaglia, Bruno Fernandes, Petrovic, Rúben Ribeiro, Gelson Martins, Palhinha, Bryan Ruiz, Wendel e Misic.



- Avançados: Montero, Bas Dost e Doumbia.