"Cova da Piedade pode sonhar em eliminar o Sporting", diz Jorge Jesus

Lusa 09 Jan, 2018, 16:33 | Sporting

"Tem uma motivação especial jogar contra o Sporting, uma equipa que jogue contra o Sporting tem que ter essa motivação. Podem sonhar em poder eliminar o Sporting. É o único desporto coletivo em que uma equipa mais fraca, em termos individuais, pode ganhar. Só acontece no futebol, por vários fatores", começou por dizer, em conferência de imprensa.

Contudo, o técnico `leonino` reconheceu que o desafio vai ser "difícil e tem consciência das dificuldades que irão aparecer", deixando uma promessa: "a responsabilidade é a mesma. Queremos passar esta eliminatória e vamos fazer de tudo para o conseguir".

O jogo dos quartos de final da prova `rainha` diante do clube da II Liga foi mudado para o Estádio do Bonfim, em Setúbal, uma decisão acertada para Jorge Jesus, apesar de lamentar que o campo de Almada não tenha as condições exigidas.

"O Cova da Piedade é especial para mim, acarinhou-me e foi aí que comecei a dar os primeiros passos como sénior. Será um clube que nunca esquecerei. Gostava que o jogo pudesse ser no Cova da Piedade, mas era difícil do ponta de vista logístico, pela iluminação e é um campo que leva 2.000 pessoas. Isso ia trazer confusão, porque os adeptos querem assistir ao jogo e assistiam onde? Foi bem mudado na minha opinião", explicou.

Em relação a uma das três aquisições para a segunda metade da época, Jesus sublinhou que o médio Wendel contratado ao Fluminense, do Brasil ainda vai demorar muito a entrar na equipa.

"O Wendel claro que não pode jogar, não tem condições burocráticas para jogar e desportivas muito menos, pelos menos comigo. Para mim é fundamental conhecer as ideias da equipa, é muito novo. Os jogadores brasileiros são muito evoluídos tecnicamente, taticamente têm muito que aprender. Com 20 anos ainda vai ter muitas dificuldades para apanhar o comboio", esclareceu.

Por fim, o técnico comentou o rendimento de outro atleta seu, o italiano Cristiano Piccini, mas por estar associado ao interesse de vários clubes europeus.

"É um jogador que tem conquistado o seu espaço, transmitindo confiança total. Tem muita qualidade e está passar isso no jogo. Tem algumas equipas de grande qualidade da Europa interessadas, principalmente de Itália. Não há muitos jogadores com as características dele", concluiu.

Na quarta-feira, o Sporting desloca-se ao Estádio do Bonfim, em Setúbal, para defrontar o Cova da Piedade, pelas 20:30, em jogo dos quartos de final da Taça de Portugal.