Defesa argentino Marcos Acuña regressa aos treinos do Sporting

De acordo com o clube, o lateral argentino já treinou sem limitações, depois de ter falhado três encontros dos ‘leões’ devido a uma contusão óssea no pé esquerdo.



O extremo Jovane Cabral e o médio Francisco Geraldes, que falharam a receção à equipa de Barcelos devido a lesão, realizaram trabalho de ginásio, enquanto Vietto e Luís Phellype prosseguem o plano de reabilitação.



A sessão de treino contou com a presença de 15 futebolistas jovens, chamados por Ruben Amorim a treinar com a equipa principal.



O Sporting, que com a vitória frente ao Gil Vicente consolidou o terceiro lugar da I Liga com cinco pontos de vantagem sobre o Sporting de Braga, quarto, volta a treinar na sexta-feira, às 10:00, na academia, em Alcochete.



Os ‘leões, que seguem a nove pontos de distância do Benfica, que é segundo, visitam na próxima segunda-feira o Moreirense, em jogo da 30.ª jornada da I liga, liderada pelo FC Porto.