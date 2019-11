Extremo brasileiro Fernando do Sporting já trabalha no relvado após lesão

Segundo a informação disponibilizada no 'site' do Sporting, Fernando esteve "parcialmente integrado" no treino e continua "sob vigilância" do Departamento Médico e da Unidade de Performance.



Formado no Palmeiras, o jovem de 20 anos chegou a Alvalade no último dia do mercado (31 de agosto), mas só agora está em condições de começar a trabalhar no relvado.



Silas chamou ainda aos trabalhos os jovens João Ricciulli, Bernardo Sousa, João Silva, Tiago Tomás, Gonçalo Costa, Tomás Silva e João Oliveira. Já Jérémy Mathieu fez trabalho de gestão física, enquanto Luciano Vietto não treinou devido a uma síndrome gripal.



Rodrigo Battaglia e Jovane Cabral dividiram o trabalho entre tratamentos e o relvado, e o congolês Bolasie não seguiu para a sua seleção nacional devido a uma lombalgia. Por seu turno, Idrissa Doumbia padece de uma entorse no tornozelo esquerdo.