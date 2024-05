FC Porto arrecada a 20.ª Taça de Portugal

Sporting adiantou-se no marcador aos 20 minutos, através do defesa-central St. Juste, mas o FC Porto respondeu cinco minutos depois, por Ivanilson, resultado que se manteve até ao final dos 90 minutos regulamentares, mesmo depois de os 'leões' terem sofrido um revés ainda na primeira parte, quando ficaram reduzidos a 10, por expulsão de St. Juste com vermelho direto, aos 29.Já no prolongamento, Taremi adiantou os portistas, aos 100 minutos, na conversão de uma grande penalidade cometida pelo guarda-redes 'leonino' Diogo Pinto sobre Evanilson.

Os 'dragões' destacaram-se assim no segundo posto do palmarés, com 20 troféus, menos seis do que o Benfica, que lidera com 26, enquanto o Sporting é terceiro no ranking, com 17.







Equipas:



- FC Porto: Diogo Costa, João Mário (Taremi, 46), Zé Pedro, Otávio, Wendell, Alan Varela (Grujic, 85), Nico González (Eustáquio, 85), Francisco Conceição (Gonçalo Borges, 118), Pepê (Martim Fernandes, 113), Galeno e Evanilson (Romário Baró, 104).



(Suplentes: Cláudio Ramos, Martim Fernandes, Fábio Cardoso, Eustáquio, Grujic, Romário Baró, Namaso, Gonçalo Borges e Taremi).



Treinador: Sérgio Conceição.



- Sporting: Diogo Pinto, St. Juste, Coates (Paulinho, 102), Gonçalo Inácio, Geny Catamo (Diomande, 71), Hjulmand, Morita (Eduardo Quaresma, 35), Nuno Santos (Esgaio, 83), Trincão (Daniel Bragança, 71), Pedro Gonçalves (Koindredi, 91) e Gyökeres.



(Suplentes: Francisco Silva, Esgaio, Luís Neto, Eduardo Quaresma, Diomande, Daniel Bragança, Koindredi, Edwards e Paulinho).



Treinador: Rúben Amorim.



Árbitro: Fábio Veríssimo (AF Leiria).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Nuno Santos (30), João Mário (37), Gyökeres (39), Alan Varela (66), Daniel Bragança (78), Luís Neto (81), Zé Pedro (90+1), Francisco Conceição (97), Evanilson (103), Hjulmand (106), Paulinho (108) e Otávio (110). Cartão vermelho direto para St. Juste (30).



Assistência: Cerca de 30.000 espetadores.







Historial dos vencedores da Taça de Portugal de futebol:





Época Vencedor



2023/24 FC Porto



2022/23 FC Porto



2021/22 FC Porto



2020/21 Sporting de Braga



2019/20 FC Porto



2018/19 Sporting



2017/18 Desportivo das Aves



2016/17 Benfica



2015/16 Sporting de Braga



2014/15 Sporting



2013/14 Benfica



2012/13 Vitória de Guimarães



2011/12 Académica



2010/11 FC Porto



2009/10 FC Porto



2008/09 FC Porto



2007/08 Sporting



2006/07 Sporting



2005/06 FC Porto



2004/05 Vitória de Setúbal



2003/04 Benfica



2002/03 FC Porto



2001/02 Sporting



2000/01 FC Porto



1999/00 FC Porto



1998/99 Beira-Mar



1997/98 FC Porto



1996/97 Boavista



1995/96 Benfica



1994/95 Sporting



1993/94 FC Porto



1992/93 Benfica



1991/92 Boavista



1990/91 FC Porto



1989/90 Estrela da Amadora



1988/89 Belenenses



1987/88 FC Porto



1986/87 Benfica



1985/86 Benfica



1984/85 Benfica



1983/84 FC Porto



1982/83 Benfica



1981/82 Sporting



1980/81 Benfica



1979/80 Benfica



1978/79 Boavista



1977/78 Sporting



1976/77 FC Porto



1975/76 Boavista



1974/75 Boavista



1973/74 Sporting



1972/73 Sporting



1971/72 Benfica



1970/71 Sporting



1969/70 Benfica



1968/69 Benfica



1967/68 FC Porto



1966/67 Vitória de Setúbal



1965/66 Sporting de Braga



1964/65 Vitória de Setúbal



1963/64 Benfica



1962/63 Sporting



1961/62 Benfica



1960/61 Leixões



1959/60 Belenenses



1958/59 Benfica



1957/58 FC Porto



1956/57 Benfica



1955/56 FC Porto



1954/55 Benfica



1953/54 Sporting



1952/53 Benfica



1951/52 Benfica



1950/51 Benfica



1949/50 não se realizou



1948/49 Benfica



1947/48 Sporting



1946/47 não se realizou



1945/46 Sporting



1944/45 Sporting



1943/44 Benfica



1942/43 Benfica



1941/42 Belenenses



1940/41 Sporting



1939/40 Benfica



1938/39 Académica



Ranking:



1. Benfica - 26 títulos



2. FC Porto - 20 títulos



3. Sporting - 17 títulos



4. Boavista - 5 títulos



5. Belenenses - 3 títulos



. Vitória de Setúbal - 3 títulos



. Sporting de Braga - 3 títulos



8. Académica - 2 títulos



9. Leixões - 1 título



. Estrela da Amadora - 1 título



. Beira-Mar - 1 título



. Vitória de Guimarães - 1 título



. Desportivo das Aves - 1 título