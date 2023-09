FC Porto e Sporting com receções serenas, Benfica tenta sarar feridas europeias

O líder Boavista, que está em igualdade pontual com ‘dragões’ e ‘leões’, mas até tem vantagem na diferença entre golos marcados e sofridos, deverá ter mais dificuldade para se manter nas ‘carruagens’ da frente, pois terá de visitar o Sporting de Braga.



Mesmo privado de Marcano, Evanilson, Veron, Danny Namaso e, previsivelmente, Zaidu, devido a lesão, o FC Porto espera manter a embalagem do início da época 2023/24 - apesar de algumas exibições pouco entusiasmantes -, confirmada com a vitória na terça-feira sobre o Shakhtar Donetsk, em Hamburgo, por 3-1, na estreia na Liga dos Campeões.



Em vésperas de se deslocar Lisboa para defrontar o Benfica, na próxima ronda, o vice-campeão está proibido no sábado de perder pontos em casa frente ao Gil Vicente, nono classificado, que até se impôs no último embate com os ‘azuis e brancos’, na temporada passada, por 2-1, em pleno Estádio do Dragão.



Tal como o rival portuense, o Sporting, que hoje joga na Áustria com o Sturm Graz, para a Liga Europa, encerra a jornada na segunda-feira frente a um adversário que ainda não ganhou fora do seu estádio, apesar de o Rio Ave, 12.º colocado, já ter somado um ponto na condição de visitante, enquanto os gilistas ainda estão em branco.



O Boavista não terá tarefa, aparentemente, tão fácil para continuar a integrar o trio de equipas invictas e que lideram o campeonato, apesar de poder beneficiar da capacidade goleadora do eslovaco Róbert Bozeník, melhor marcador da competição, com cinco golos.



Os ‘axadrezados’ deslocam-se no domingo ao reduto do Sporting de Braga, que ocupa um modesto oitavo lugar e dá os primeiros sinais de crise, com derrotas sofridas nos dois últimos jogos: no reduto do Farense (3-1), na ronda anterior, e na receção ao Nápoles (2-1), na quarta-feira, no arranque da ‘Champions’.



O Benfica também teve no mesmo dia uma estreia pouco auspiciosa na principal prova europeia de clubes, ao perder por 2-0 na receção ao Salzburgo, que interrompeu um ciclo vitorioso de quatro partidas seguidas na I Liga, após a entrada em falso perante o Boavista (derrota por 3-2).



O campeão nacional não quererá ver aumentar o atraso de um ponto para o trio da frente, e parece encontrar no domingo, no estádio do Portimonense, o oponente ideal, uma vez que a equipa algarvia, 13.ª posicionada, ainda persegue o primeiro triunfo perante os seus adeptos e apenas não saiu derrotada em quatro das 20 receções ao Benfica para o campeonato.



O Vitória de Guimarães desloca-se no sábado a Rio Maior para defrontar o Casa Pia, num confronto entre quinto e sexto classificados, separados por um ponto, com vantagem para os minhotos, com o Famalicão, sétimo, em igualdade com os casapianos, a poder aumentar a pressão, se vencer na sexta-feira o Arouca, no jogo de abertura da jornada.



Programa da sexta jornada:



- Sexta-feira, 22 set:



Famalicão – Arouca, 20:15



- Sábado, 23 set:



Estoril Praia – Vizela, 15:30



Moreirense - Farense, 15:30



Casa Pia - Vitória de Guimarães, 18:00



FC Porto - Gil Vicente, 20:30



- Domingo, 24 set:



Desportivo de Chaves - Estrela da Amadora, 15:30



Portimonense – Benfica, 18:00



Sporting de Braga – Boavista, 20:30



- Segunda-feira, 25 set:



Sporting - Rio Ave, 20:15