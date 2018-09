Frederico Varandas eleito presidente do Sporting

RTP Comentários 09 Set, 2018, 02:22 / atualizado em 09 Set, 2018, 02:56 | Sporting

Frederico Varandas venceu as eleições presidenciais no Sporting | Rodrigo Antunes - Lusa

Estas foram as eleições mais concorridas de sempre no universo leonino. As anteriores eleições com maior afluência ocorreram em 2017, na reeleição de Bruno de Carvalho, quando votaram 18.661 sócios.





Com a eleição de Varandas, que foi o primeiro a assumir a candidatura à sucessão de Bruno de Carvalho (o único presidente destituído na história do clube leonino), o advogado Rogério Alves assume a presidência da Mesa da Assembleia Geral do clube, enquanto o juiz conselheiro Joaquim Baltazar Pinto a liderança do Conselho Fiscal e Disciplinar.



Durante a campanha, o médico anunciou a integração na estrutura diretiva do clube dos antigos futebolistas Hugo Viana e Beto.



Este foi o ato eleitoral do clube com maior afluência de sempre, com 22.510 sócios votantes, 19.159 de forma presencial e 3.351 por correspondência, de um total de 51.009 com direito a voto.



Além de Varandas, concorriam à presidência dos "leões" João Benedito (lista A), José Maria Ricciardi (B), Rui Jorge Rego (E), José Dias Ferreira (F) e Fernando Tavares Pereira (G).